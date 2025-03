Schwerer Unfall: Autofahrerin und Hund verletzt

Dingelstädt - Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag im Kreis Eichsfeld gekommen.

Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt. Zudem trug ein Hund leichte Verletzungen davon. © Feuerwehr Dingelstädt

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, habe ein BMW-Fahrer (59) am Samstag gegen 13.30 Uhr die Ortsverbindungsstraße aus Richtung Küllstedt kommend in Richtung Kefferhausen befahren.

An einem Stoppschild missachtete er die Vorfahrt einer Renault-Fahrerin (40), die gerade den Kreuzungsbereich aus Richtung Dingelstädt kommend in Richtung Wachstedt befuhr, wie aus den Angaben weiter hervorging.

Es kam zum Zusammenstoß. Laut Polizei wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt. Auch der Hund des 59-Jährigen sei leicht verletzt worden.

Den Angaben nach entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro - die Fahrbahn war für circa zwei Stunden gesperrt.