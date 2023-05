04.05.2023 12:42 Tragischer Unfall in Thüringen: Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

Ein 77-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstag in Neundorf im Saale-Orla-Kreis von einem Volvo erfasst. Der Mann starb am selben Tag in einer Klinik.

Von Carsten Jentzsch

Neundorf bei Schleiz - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es an diesem Donnerstag in Neundorf bei Schleiz (Saale-Orla-Kreis) gekommen. Ein Mensch kam ums Leben. Für den Fußgänger kam offenbar jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, war ein 55-Jähriger am Steuer eines Volvo gegen 7.40 Uhr in der Ortslage Neundorf unterwegs. Dort kam es dann zur Tragödie. Das Auto stieß mit einem Fußgänger zusammen. Den Angaben nach wurde der 77-Jährige schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Unfallopfer in eine Klinik geflogen. Thüringen Unfall Auto prallt gegen Baum: 18-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall Dort erlag der Mann am Vormittag seinen schweren Verletzungen. Zeugen, insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Fahrzeuges, das zum Unfallzeitpunkt vor dem Volvo (Elektroauto) fuhr, werden dringend gebeten, sich bei Polizeiinspektion in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/4310 zu melden.

