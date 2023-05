11.05.2023 06:34 Kleintransporter kracht ungebremst in Stau-Ende: 43-Jähriger stirbt

Ein Kleintransporter ist am Mittwoch auf der A4 bei Posterstein in ein Stauende gekracht. Der 43-jährige Fahrer verstarb an der Unfallstelle.

Von Carsten Jentzsch

Posterstein - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Mittwoch auf A4 bei Posterstein (Landkreis Altenburger Land) gekommen. Ein Mensch kam dabei ums Leben. Der Kleintransporter war wohl ungebremst in einen Lkw gekracht. Der Fahrer des Transporters (†43) erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. © NEWS5/Breidert Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt am Main auf Höhe Posterstein. Aufgrund eines Staus musste ein 56-Jähriger seinen Sattelzug zum Halten bringen. Der Fahrer eines dahinter befindlichen Mercedes Sprinter erkannte die Situation offenbar zu spät. Nach bisherigen Erkenntnissen krachte der Sprinter ungebremst in den Lkw, teilten die Beamten am späten Mittwochabend mit. Der 43-Jährige am Steuer des Kleintransporters verstarb den Angaben nach noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Die A4 war in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. für über drei Stunden gesperrt.

