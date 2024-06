Heftiger Frontal-Zusammenstoß! Zwei Biker bei Unfall auf B85 schwer verletzt

Beide Biker wurden schwer verletzt. © Feuerwehr/Silvio Dietzel

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 13.15 Uhr zwischen der Abfahrt Kyffhäuserdenkmal und Biker Oase Cafe 36 (Thüringen) bei Kelbra (Sachsen-Anhalt).

Ein Kawasaki-Fahrer war den Angaben zufolge auf der B85 aus Richtung Kyffhäuserdenkmal kommend in Richtung Kelbra unterwegs. Auf Höhe Kilometer 0,7 sei der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve von seiner Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, hieß es weiter.

Der ihm entgegenkommende Fahrer einer Harley-Davidson konnte er nicht mehr ausweichen.

Es kam zur Kollision!

Laut Polizei wurden beide Fahrer bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.