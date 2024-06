Unfall auf Bundesstraße in Thüringen: Biker schwer verletzt, Luftrettung im Einsatz

Die Luftrettung war im Einsatz. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Ein Audi-Fahrer (40) befuhr am Donnerstag - gegen 16 Uhr - die Strecke von Arnsgereuth kommend in Richtung Hoheneiche, wie am Freitag aus Angaben der Polizei hervorging.

Der Fahrer habe am Abzweig Richtung Lositz-Jehmichen nach links abbiegen wollen, jedoch - mutmaßlich aufgrund tief stehender Sonne - einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, hieß es.

Es kam zum Zusammenstoß. Der 44-jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich laut Polizei schwere Verletzungen zu.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus geflogen.