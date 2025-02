Unfall auf Landesstraße - Sechs Verletzte, fünf Autos nicht mehr fahrbereit!

Linda bei Neustadt an der Orla - Zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist es am Mittwochmorgen auf einer Landesstraße im Saale-Orla-Kreis gekommen. Sechs Menschen wurden verletzt.

Zu dem Unfall war es am Mittwochmorgen auf der L1077 gekommen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Kurz vor 7 Uhr bogen zwei Holzlaster von der L1077 von Linda kommend in Richtung Neustadt an der Orla in einen Feldweg ab, wie aus Angaben der Polizei vom Mittwochvormittag hervorging.

Mehrere Fahrzeugführer dahinter hätten abgebremst. Ein an sechster Stelle befindliches Auto mit einer 61-Jährigen am Steuer sei hingegen auf ein Auto geprallt, sodass dieses im Straßengraben gelandet sei. Durch Fahrmanöver beziehungsweise Ausweichversuche der Frau kam es zu weiteren Kollisionen, wie aus den Angaben weiter hervorging.

Sechs Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt. Fünf Fahrzeuge seien durch einen Abschleppdienst geborgen worden.

Den Angaben nach kam es für rund zweieinhalb Stunden zur zeitweisen Straßensperrung beziehungsweise zu Beeinträchtigungen auf der Strecke.