Unfall im Ilm-Kreis: Eine Person schwer verletzt, Hubschrauber im Einsatz!

Arnstadt - Ein Autofahrer wurde am Dienstag bei einem Verkehrsunfall im Ilm-Kreis schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Klinikum gebracht.

Die Luftrettung war im Einsatz. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Gotha mitteilte, sei es gegen 9.55 Uhr im Rehestädter Weg zu dem Unfall gekommen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen habe ein 72-Jähriger mit seinem VW die K 13 in Richtung Arnstadt befahren, hieß es am frühen Nachmittag. Kurz vor dem Ortseingang habe er - offenbar in einer Linkskurve - einen VW "ohne den Gegenverkehr zu beachten", überholt, so die LPI.

Das Auto kollidierte seitlich mit dem VW, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Multicar zusammen.

Der 55 Jahre alte Fahrer wurde dabei laut Polizei schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Klinikum geflogen. Der 72-jährige VW-Fahrer blieb leicht verletzt.