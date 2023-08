13.08.2023 09:15 Audi kracht in Kleinbus: 88-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Pößneck ist ein 88-Jähriger schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag.

Von Carsten Jentzsch

Pößneck - Bei einem Verkehrsunfall in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) ist ein 88-Jähriger schwer verletzt worden. Der Audi war plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und in einer Haltebucht frontal in einen Kleinbus gekracht. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befuhr der Mann mit seinem Audi die Raniser Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Polizeistation kam das Auto aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Haltebucht einer Bushaltestelle. Den Angaben nach stand zu diesem Zeitpunkt ein Kleinbus in der Haltestelle. Der Audi prallte frontal in das Heck des Busses. Dabei ist der Audi so stark beschädigt worden, dass der 88-Jährige eingeklemmt wurde. Der Schwerverletzte wurde anschließend von der Feuerwehr befreit. Thüringen Unfall Nächster Unfall auf Festival-Gelände: 20-Jähriger stürzt von Gerüst Die sechs Insassen des Busses blieben unverletzt. Am Audi entstand ein Schaden von 4000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Am Bus entstand ein Schaden von 5000 Euro. Die Hintergründe zur Unfallursache sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen, erklärten die Beamten. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa