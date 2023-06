19.06.2023 11:52 Unfall mit Motorrad: Kleinkind (2) läuft plötzlich auf die Straße!

Ein Kleinkind im Alter von zwei Jahren ist am Sonntagabend in Greiz nach einem Unfall mit einem Motorrad verletzt worden. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Greiz - Ein Kleinkind wurde am Sonntagabend in Greiz bei einem Verkehrsunfall verletzt. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Wie die Polizei am Montag mitteilte, überquerte das Kind im Alter von zwei Jahren unvermittelt die Straße. Ein herannahender Kawasaki-Fahrer konnte nicht rechtzeitig abbremsen. Es kam zum Unfall, so die Beamten. Ein hinter der Kawasaki befindlicher Honda-Fahrer bremste ebenfalls stark ab. Allerdings konnte der 41-Jährige einen Zusammenstoß mit der Kawasaki nicht mehr vermeiden. Den Angaben nach überschlug sich der Mann. Er wurde leicht verletzt. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa