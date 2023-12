18.12.2023 12:26 Unglück auf Waldweg: Mann schwer verletzt

Ein 71-Jähriger ist am Samstag auf einem Waldweg in der Nähe von Oßla, im Saale-Orla-Kreis, schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Von Carsten Jentzsch

Oßla - Ein 71-Jähriger ist auf einem Waldweg in der Nähe von Oßla (Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt worden. Der Mann wurde zwischen Traktor und Holz eingeklemmt und schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/teka77 Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellte der Mann seinen Traktor auf dem Waldweg ab und führte vor dem Fahrzeug Holzschnittarbeiten aus. Aufgrund des durchnässten Bodens sei der Traktor nach vorn gerutscht, hieß es. Der 71-Jährige wurde zwischen dem Fahrzeug und dem Holz eingeklemmt. Den Angaben nach wurde der Mann schwer verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag - gegen 8.45 Uhr.

Titelfoto: 123RF/teka77