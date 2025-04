Vorfahrt missachtet: Schwerer Lkw-Unfall in Gewerbegebiet

Amt Wachsenburg - Im Gewerbegebiet Thörey (Ilm-Kreis) sind am Donnerstagmittag zwei Lkws verunfallt.

Beide Lkws mussten abgeschleppt werden. (Symbolfoto) © 123rf/vladdon

Wie die Polizei am Freitag erklärte, hatte ein 29-jähriger Lkw-Fahrer offenbar an der Kreuzung Am Burgsteig/Am Sülzenbrückener Weg die Vorfahrt missachtet. Darüber krachte der junge Trucker mit dem Sattelzug eines 40-Jährigen zusammen.

Beide Fahrerhäuser verkeilten sich bei dem Zusammenstoß ineinander. Der 29-Jährige sowie der 40-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt.