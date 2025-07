Regen verursacht Chaos: 12 Unfälle in 24 Stunden auf Thüringens Autobahnen

Triptis - Auf Thüringens Autobahnen hat es am Wochenende immer wieder gekracht. Die häufigste Ursache: zu hohes Tempo bei starkem Regen.

Alles in Kürze

Aktuell kommt es zu Behinderungen auf der A9 bei Triptis in Fahrtrichtung München . Wie die Beamten mitteilten, war ein 36-Jähriger auf der nassen Straße zu schnell gefahren. Er hatte daraufhin die Kontrolle über sein Auto samt Gespann verloren. Der Anhänger löste sich anschließend vom Fahrzeug und schleuderte in den Straßengraben.

Allein in den vergangenen 24 Stunden wurden auf den Autobahnen im Freistaat zwölf Unfälle aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Starkregen und Wind gemeldet.

Verletzt wurde hierbei niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro beziffert. Da in den kommenden Tagen weiterhin mit Schauern gerechnet wird, sollten Autofahrer ihre Geschwindigkeit an die Wetterverhältnisse anpassen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.