02.11.2024 11:49 Was war da los? Porsche-Fahrer taucht nach Unfall ohne Hose und Schuhe auf

Nach einem Autounfall am Freitagabend in Themar (Landkreis Hildburghausen) ist ein 37-Jähriger anschließend in den Wald geflüchtet.

Von Christian Rüdiger

Themar - Nach einem Autounfall am Freitagabend in Themar (Landkreis Hildburghausen) ist ein 37-Jähriger anschließend in den Wald geflüchtet. Die Polizei versucht, die Hintergründe des Unfalls aufzuklären. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Die Polizei hatte gegen 19 Uhr die Nachricht erhalten, dass neben der Ortsverbindungsstraße Grub/Tachbach ein verunfallter Porsche Cayenne im Straßengraben liegen soll. Als die Beamten sowie Feuerwehr vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Von den Insassen war jedoch nichts zu sehen. Die Einsatzkräfte fanden lediglich einen Schuh im Porsche. Zeugen gaben daraufhin gegenüber der Polizei an, dass der Fahrer nach dem Unfall in Richtung Wald gelaufen sein soll. Da niemand wusste, ob der Porsche-Fahrer verletzt war, suchten die Einsatzkräfte mit der Hilfe eines Suchhundes und der Drohnentechnik der Feuerwehr nach dem Unbekannten. Thüringen Unfall Suff-Unfall in Nordhausen: 58-Jähriger muss Führerschein abgeben Bei der Suche wurde dann der zweite Schuh und eine Hose gefunden, die von der Polizei dem flüchtigen Fahrer oder einem eventuellen Mitfahrer zugeordnet wurden. Die Suche nach dem verunfallten Porsche-Fahrer blieb allerdings erfolglos. Fahrzeughalter taucht Stunden später wieder auf Stunden später meldete sich eine Bekannte des Fahrzeughalters und teilte den Beamten mit, dass dieser mit leichten Verletzungen und ohne Schuhe und Hose aufgetaucht sei. Der 37-Jährige behauptete jedoch, nicht gefahren zu sein, wie die Bekannte der Polizei mitteilte. Ob es sich bei dem 37-Jährigen tatsächlich um den Fahrer handelt oder nicht, ist Teil der Ermittlungen. Der Mann soll laut Angaben der Polizei keinen Führerschein besitzen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen fanden die Einsatzkräfte heraus, dass der verunfallte Porsche bereits am frühen Freitagmorgen - gegen 3 Uhr - unweit der Thüringer Landesgrenze in Bayern bei einem Tankbetrug auffällig geworden war. Der Porsche wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

