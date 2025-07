BMW-Fahrer (18) kracht in Baumgruppe: 15-Jähriger stirbt Tage später

Ilmenau - Am Freitagabend (25. Juli) waren im Ilm-Kreis drei Jugendliche bei einem missglückten Überholmanöver verunglückt . Einer der Verunfallten ist inzwischen tot.

Alles in Kürze

Drei Jugendliche saßen in dem BMW. Ein 15-Jähriger erlag Tage später seinen schweren Verletzungen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, ist ein 15-Jähriger am Montag an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Der Jugendliche saß in dem Auto, welches auf der Landstraße 1044 bei Ilmenau gegen eine Baumgruppe gekracht war. Den Angaben nach hatte der 18-jährige Fahrer ein vor ihm fahrendes Auto überholt. Beim Wiedereinordnen war er mit seinem BMW ins Schleudern geraten und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im Anschluss krachte das Auto gegen die Bäume.

Der Fahranfänger sowie ein 18-jähriger Beifahrer verletzten sich schwer und wurden in die Krankenhäuser nach Arnstadt und Ilmenau gebracht.

Der inzwischen verstorbene 15-Jährige wurde in dem BMW eingeklemmt und konnte von den Rettungskräften aus dem Wrack geholt werden. Er wurde danach schwer verletzt ins Klinikum nach Erfurt gebracht. Von seinen gravierenden Verletzungen konnte er sich aber leider nicht mehr erholen.