05.08.2025 09:00 Drama bei Gartenarbeit: Leiche von Rentner (†86) in Brunnen entdeckt

In Dornheim (Ilm-Kreis) in Thüringen wurde am vergangenen Freitag (1. August) die Leiche eines 86-Jährigen entdeckt.

Von Christian Rüdiger

Dornheim - In Dornheim (Ilm-Kreis) in Thüringen wurde am vergangenen Freitag (1. August) die Leiche eines 86-Jährigen entdeckt.

Rentner stürzte während Gartenarbeit in Brunnen

Abdeckung hielt dem Gewicht nicht stand

Rettungskräfte bargen Leiche nur noch leblos

Kripo Gotha ermittelt zu den Umständen Mehr anzeigen Der Mann hatte sich auf die Abdeckungen des Brunnens gesetzt, doch die Platte gab nach - der Senior fiel hinunter. (Symbolfoto) © 123RF/coboflupi Wie die Polizei zu Wochenbeginn nun mitteilte, wurde der Rentner leblos in einem Brunnen auf seinem Grundstück gefunden. Den Angaben nach hatte der Senior im Garten gearbeitet und sich kurzzeitig auf einen mit einer Platte abgedeckten Brunnen gesetzt. Allerdings hielt die Abdeckung dem Gewicht des Mannes offenbar nicht stand - er stürzte daraufhin in den Brunnen und konnte von den Rettungskräften nur noch leblos geborgen werden. Die Kripo Gotha hat die Ermittlungen zu den Umständen des tödlichen Unfalls aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut aktuellem Stand nicht, teilten die Beamten mit.

