Zug kracht mit Lkw zusammen: mehrere Verletzte, Luftrettung im Einsatz!

Birkungen - In Birkungen, einem Stadtteil von Leinefelde-Worbis im Landkreis Eichsfeld, ist es am heutigen Donnerstag zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Personenzug gekommen. Es gibt mehrere Verletzte.

Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es mehrere leichtverletzte Personen. © Feuerwehr Breitenworbis/Silvio Dietzel

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 10 Uhr am Bahnübergang in der Beinröder Straße zu der Kollision. Der Lkw-Fahrer wurde dabei schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Klinikum geflogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es auch mehrere leichtverletzte Personen. Um wie viele es sich handelt, dazu konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Die Bahnstrecke Leinefelde - Mühlhausen ist aufgrund der umfangreichen Einsatzmaßnahmen gesperrt. Auch der Bahnübergang ist gesperrt. Die Bahnstrecke wird - Stand Donnerstagmittag - wahrscheinlich bis über den Tag hinaus gesperrt bleiben.

Die Unfallursache ist bislang unklar, die Ermittlungen hierzu laufen.