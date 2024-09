Vier Personen schlugen auf ihn ein: 31-Jähriger in Krankenhaus behandelt

Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Ein 31-jähriger Apoldaer ging am Freitag - gegen 21.40 Uhr - auf dem Weg in einen Großhandelsmarkt in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda an einer vierköpfigen Gruppe junger Männer mit "arabischem Phänotyp" vorbei, wie am Sonntag aus Angaben der Polizei hervorging.

Aus bisher unbekannten Gründen sei es daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.