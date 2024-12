Volltrunkener Mann droht Tierheim-Mitarbeitern, schließlich wird er von einem Hund gebissen

Heilbad Heiligenstadt - Ein volltrunkener Mann drohte Tierheim-Mitarbeiterin in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld). Er wurde von einem Hund gebissen.

Der Mann wurde in den Finger gebissen. (Symbolbild) © 123RF/halfpoint

Der Mann fiel am Montagmorgen an einem Tierheim auf, wie am Dienstagnachmittag aus Angaben der Polizei hervorging. Er habe dort den Mitarbeitern mit Schlägen gedroht, hieß es.

Schließlich habe er seine Finger durch den Gitterzaun eines Hundegeheges gehalten und sei folglich von einem der Hunde in den Finger gebissen worden.