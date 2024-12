Von wegen 50 Euro: So viel Geld wurde wirklich vom Konto einer Frau aus Thüringen abgebucht!

Die Seniorin stellte fest, dass nicht die vereinbarten 50 Euro, sondern 1950 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Als die Seniorin ihre Kontoauszüge prüfte, stellte sie fest, dass nicht die vereinbarten 50 Euro, sondern 1950 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren, wie am Donnerstag aus Angaben der Polizei hervorging.

Was war passiert? Die Seniorin habe in ihrem Briefkasten in Suhl einen Werbeflyer für eine kostenlose Bustour zur Neueröffnung eines Museums gefunden und daraufhin zwei Personen für den Ausflug angemeldet.

Jedoch: Einen Tag vor der Busfahrt rief laut Polizei ein unbekannter Mann bei der Frau an, um die Busfahrt abzusagen. Als Entschädigung habe er ein Treffen in ihrer Wohnung vereinbart, um ein Präsent zu überreichen. Der Mann erschien den Angaben zufolge wie vereinbart und überreichte der Frau an der Tür eine Geschenktüte mit Wein, Schokolade und Lebkuchen.

Im Wohnzimmer bot er ihr - der Mann hatte zuvor gefragt, ob er die Wohnung betreten darf, sie war einverstanden - exklusive Nahrungsergänzungsmittel zum Preis von 50 Euro an. Es sei zu einem Kaufvertrag gekommen, so die Uniformierten.