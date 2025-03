Vor Brand-Attacke in Bahn: Polizei-Einsatz bei Familie

Gera - Nach einem Mordversuch in Gera kommen immer mehr Details ans Licht!

Zu der Brand-Attacke kam es am Sonntag in einer Straßenbahnlinie in Gera. © Bodo Schackow/dpa

Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Gera am Montagmittag mitteilte, könne bestätigt werden, dass es vor einigen Wochen bereits zu einem Polizeieinsatz bei der Familie kam. "Weitere Auskünfte hierzu werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht getätigt", hieß es.

Am Sonntag war es in einer Straßenbahnlinie in Gera zu einem versuchten Mord gekommen. Eine Frau (46) wurde mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Sie wurde lebensbedrohlich verletzt.

Ihr Ehemann (ebenfalls 46) stellte sich am Montag der Polizei. Nach ihm war gefahndet worden.

Wie die LPI am Mittag weiter mitteilte, stehe das Ermittlungsergebnis, um welche brennbare Flüssigkeit es sich gehandelt habe, noch aus. "Dass es sich dabei um Benzin handeln könnte, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", hieß es.