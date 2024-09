Waffenverbotszonen: Gibt es überhaupt Bedarf in Thüringen?

Erfurt - Nach dem Anschlag von Solingen sollen Thüringer Kommunen selbst über Messerverbotszonen entscheiden dürfen. Doch gibt es in den Kreisen dafür überhaupt Bedarf?

Ein Polizeibeamter hält ein sichergestelltes, verbotenes Springmesser in der Hand. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Bei der möglichen Einführung von Waffen- oder Messerverbotszonen sind die Thüringer Kommunen zurückhaltend. "Die bestehenden Regelungen sind bereits umfassend und es bedarf einer stringenten Kontrolle und Ahndung bei Verstößen", teilte etwa die Stadt Erfurt mit.

Auch etliche andere Kreise und kreisfreie Städte planen einer dpa-Umfrage zufolge keine Messerverbotszonen oder warten noch auf die rechtliche Grundlage, um abschließend entscheiden zu können.

Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag von Solingen hatte das Land Ende August eine Verordnung auf den Weg gebracht, die den Kommunen die selbstständige Einführung solcher Zonen erlaubt. "Wir geben den Kommunen ein wirksames Instrument zur Gefahrenabwehr an die Hand", hatte Innenminister Georg Maier (57, SPD) gesagt.

In einem ersten Schritt wurde die Zuständigkeit dafür zunächst von der Landesregierung aufs Innenministerium übertragen. Nun will das Ministerium laut einem Sprecher die Zuständigkeit zeitnah an die Kommunen übertragen.