Weihnachten wurde zur Hochwasser-Katastrophe: Landrat teilt aus und droht mit Anzeige!

Matthias Jendricke (51, SPD), Landrat des Landkreises Nordhausen, warnte davor, den Notruf zu missbrauchen. (Archivbild) © IMAGO/Funke Foto Services/Marco Kneise

"Schaulustige und Influencer bleibt zu Hause, wir wollen Euch dort nicht sehen", teilte der 51-Jährige auf Facebook mit. Auch keine "angeblichen Helfer" lasse man hinein. Es handle sich um einen Evakuierungsbereich, so der SPD-Politiker weiter.

Zudem wies er darauf hin, "sinnlose" Fragen sein zu lassen. Für Fragen wie "Wie wird das Wetter", "Kommt noch Regen?" oder "Soll ich einen Spendenaufruf organisieren" sei die Katastrophenschutzbehörde nicht zuständig, betonte Jendricke.

Er mahnte zudem: "Wer den Notruf missbraucht, wird angezeigt."

Für die Ortslage Windehausen besteht weiterhin eine Hochwasser-Warnung. "Ein selbständiges Befahren und Betreten der Ortslage bleibt weiterhin untersagt", hieß es.

Heringens Bürgermeister Matthias Marquardt (54, Linke) warnte am späten Mittwochabend in diesem Zusammenhang vor Lebensgefahr, teilte jedoch auch mit, dass die ersten Häuser wieder an das Stromnetz angeschlossen werden konnten. Die Straßenbeleuchtung sei in Betrieb, ein Teil der Abwasserpumpen laufe, hieß es.