Weihnachtsmann darf überholt werden: Sonderschilder in Thüringen werden geliebt und kritisiert!

Saalfeld-Rudolstadt/Erfurt - In Thüringen werden Autofahrer mit Schildern auf den Weihnachtsmann samt Schlitten und Rentier aufmerksam gemacht. Die kuriose Aktion wird überwiegend gefeiert, doch es gibt auch Kritik. TAG24 kontaktierte das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft.

Der Weihnachtsmann darf überholt werden. Solche Schilder stehen jetzt in Thüringen. © PR/Verkehrsleittechnik + Service Jahn GmbH & Co. KG

Schneeflocken, Santa im Schlitten und Rudolph, der schon in der Luft steht, um das Ding nach oben zu befördern - dazu der Hinweis "darf überholt werden".

Mit einem Schild dieser Art werden Autofahrer in Thüringen nun konfrontiert. "Zwischen Saalfeld und Rudolstadt sorgen die tollen Schilder für Weihnachtsstimmung", heißt es in einem entsprechenden Facebook-Post von der Verkehrsleittechnik + Service Jahn GmbH & Co. KG.

Unter dem Beitrag wird die Aktion regelrecht gefeiert. "Bin sonst der absolute Grinch. Aber das Schild heute zum Feierabend war einfach schön und hat ein Lächeln gezaubert. Saubere Aktion", heißt es unter anderem.

Wie das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft gegenüber TAG24 mitteilte, sei die Aktion aus einer Initiative von Mitarbeitern des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr vor Ort entstanden und "in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und der Polizei realisiert worden".