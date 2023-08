Feuer in Mehrfamilienhaus: Ladengeschäft betroffen, Inhaber verletzt

Weimar - In Weimar ist am heutigen Freitagmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Die Feuerwehr war zügig vor Ort und konnte den Brand löschen. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Bei Ankunft der Feuerwehr in der Erfurter Straße brannte ein Ladengeschäft im Erdgeschoss des Gebäudes. Der Shopinhaber hatte noch eigenständig versucht, das Feuer zu löschen. Dabei verletzte er sich jedoch am Arm und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Er wurde anschließend in einem Rettungswagen in Klinikum nach Weimar gebracht.

Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine weiteren Personen im Haus. Nachdem die Kameraden der Feuerwehr die Flammen gelöscht hatten, wurde das gesamte Gebäude mit mehreren Hochdrucklüftern zwangsbelüftet.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr richtete der Brand einen hohen Sachschaden im Geschäft an. Während der Löschmaßnahmen war die Erfurter Straße für den Verkehr gesperrt. Wieso es brannte, ist noch nicht bekannt.