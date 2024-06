20.06.2024 16:11 Riesige Rauchwolke im Saale-Orla-Kreis: Warnung an Bevölkerung!

In einem Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Riesige Rauchwolken stiegen in die Luft.

Von Carsten Jentzsch

Weira - In einem Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Die riesige Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen. © NEWS5 / Max Rehe Wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld am frühen Nachmittag gegenüber TAG24 mitteilte, stehe eine Lagerhalle in Vollbrand. Personen wurden - nach derzeitigen Erkenntnissen - nicht verletzt. Zu dem Großbrand war es kurz nach 12 Uhr gekommen. Die Ursache ist bislang noch ungeklärt. Der bislang entstandene Schaden wurde auf 600.000 bis 800.000 Euro geschätzt. Die Lagerhalle soll - nach ersten Erkenntnissen - wohl massiv beschädigt worden sein, hieß es noch am frühen Nachmittag seitens der Polizei. Im Laufe des Nachmittages teilte die Zentrale Leitstelle Gera gegenüber TAG24 mit, dass die Halle vollständig abgebrannt sei. Für die Feuerwehr geht es nun wohl insbesondere darum, benachbarte Gebäude zu schützen, wie dem Gespräch zu entnehmen war. Warnung herausgegeben - Fenster und Türen geschlossen halten! Über eine mögliche Brandortuntersuchung wird laut Polizei am morgigen Freitag entschieden. © David Breidert/DBGrafie Die Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen. Inzwischen sei auch eine Warnung herausgegeben worden, hieß es. Auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe war am Nachmittag als Handlungsempfehlung zu lesen: "Meiden Sie das betroffene Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab." Laut Polizeiangaben gerieten gelagerte Materialien aus Vlies und Kunststoff in Brand, sodass neben diesen gelagerten Materialien auch die gesamte Halle in Flammen stand. Laut übereinstimmenden Berichten brach der Brand bei der Firma Cabka aus. Das Unternehmen habe sich auf die Entwicklung von Paletten und Großladungsträgern aus recycelten Kunststoffen spezialisiert, heißt es auf der entsprechenden Website. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld ist in die Ermittlungen involviert. Über eine mögliche Brandortuntersuchung wird laut Polizei nach am morgigen Freitag entschieden. Erstmeldung von 14.34 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.11 Uhr

Titelfoto: NEWS5 / Max Rehe