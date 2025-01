Winterdienst demoliert Gleise: Verspätungen und Zugausfälle in Südthüringen

Steinach - Fahrgäste in Südthüringen waren am Freitag von Zugausfällen und Verspätungen betroffen. Schuld ist der Winterdienst.

Mit der Schaufel hatte er Fahrer offenbar die Gleise beschädigt. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Der Bahnübergang Eichhorngasse in Steinach im Kreis Sonneberg wurde am Freitagmorgen von einem Winterdienstfahrzeug demoliert, teilte die Polizei mit.

Den Angaben nach habe der Fahrer des Fahrzeugs versehentlich ein Stück Gleis aufgerissen. Wahrscheinlich weil das Schneeschild zu weit unten war, heißt es.

Das Missgeschick hatte direkte Auswirkungen auf den Zugverkehr in der Region. Auf der Strecke zwischen Sonneberg und Neuhaus am Rennweg kam es am Freitagvormittag zu Einschränkungen.