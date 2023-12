Zirka 1000 Kilometer für warme Herzen: Geraer Weihnachtsbus rollt durch Ostdeutschland

Gera/Tambach-Dietharz/Zwickau/Eichsfeld - Der Geraer Weihnachtsbus hat kleinen und großen Menschen auch in diesem Jahr ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Involviert war auch TikTok-Star Markus Hanschke (38) - besser bekannt als dr.emkus .

Das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz durfte sich über Geschenke und zwei dicke Schecks - hochgehalten von Markus Hanschke (l.) und Christian Rebentisch (r.) - freuen. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

"Zirka 'n Tausender", berichtet Busfahrer Christian Rebentisch im Gespräch mit TAG24, als wir ihn fragen, wie viele Kilometer in den vergangenen Tagen mit dem Geraer Weihnachtsbus zurückgelegt wurden.

In der Vorwoche steuerte der weihnachtlich geschmückte Bus Kinderheime im Eichsfeld an. Zudem stand das Zwickauer Weihnachtswunder auf dem Fahrplan.

Zum Wochenstart am Montag ging es unter anderem zum Kinderhospiz Mitteldeutschland nach Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha). Hier übergab man einen Scheck in Höhe von 1500 Euro an die Verantwortlichen. Zudem durften sich die Kleinen über Geschenke freuen.

Das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz durfte sich noch über einen weiteren Scheck in Höhe von 10.000 Euro freuen.