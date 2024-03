Betreiber von Thüringens größtem Skigebiet meldet Insolvenz an

Der milde Winter hat Spuren bei der Thüringen Alpin GmbH hinterlassen. Das Unternehmen ist unter anderem Betreiber der Skiarena Silbersattel. © IMAGO/Steve Bauerschmidt

Das Amtsgericht Meiningen habe die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet, teilte Rechtsanwalt Kai Dellit von der hww hermann wienberg wilhelm am Mittwoch in Erfurt mit.

Er sei zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden. Die Thüringen Alpin GmbH betreibe mit zuletzt zehn Angestellten und 34 Saisonkräften die beiden Skigebiete im Thüringer Wald.

Die Skiarena Silbersattel am 842 Meter hohen Fellberg in Steinach sei mit acht Strecken das größte alpine Skigebiet in Thüringen. Die Winterwelt Schmiedefeld verfüge über zwei Pisten, einen Funpark sowie ein Kinder- und ein Rodelland. Wegen der milden Temperaturen und zu wenig Schnee seien in der letzten Saison deutlich weniger Gäste gekommen, so der vorläufige Insolvenzverwalter.

Der Skibetrieb sei bereits Mitte Februar eingestellt worden, erklärte der Geschäftsführer des Unternehmens, Axel Müller. "Es fehlt uns nun das Geld, um über die umsatzschwachen Sommermonate zu kommen." Außerhalb der Wintersaison werde die Skiarena Silbersattel als Bike-Arena genutzt. Sie sei weiterhin für Besucher geöffnet.

Ziel des Insolvenzverfahrens sei die Sanierung des Unternehmens. Derzeit würden alle Möglichkeiten geprüft.