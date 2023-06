23.06.2023 12:54 Unwetter in Braunschweig: Wassermassen richten massiven Schaden an

In Braunschweig richtete der Starkregen am Donnerstagabend massive Schäden an zahlreichen Gebäuden an. Die Polizei registrierte etwa 270 Einsätze.

Von Sophie Marie Kemnitz

Braunschweig - Massive Regenfälle und Gewitter haben auch in Braunschweig (Niedersachsen) am Donnerstag ihr Unwesen getrieben. Einsatzkräfte der Feuerwehr pumpten in der Nacht erste Keller leer. © Moritz Frankenberg/dpa Wie die Polizei Braunschweig am Freitagmorgen mitteilte, traf am gestrigen Donnerstag etwa gegen 19 Uhr das angekündigte Unwetter auf das Braunschweiger Stadtgebiet und umliegende Regionen. Wenig später gingen dann auch die ersten Notrufe durch Einwohner Braunschweigs ein. Zumeist meldeten sie das Eindringen von Wasser in Gebäude, Beschädigungen oder wiesen auf Gefahrenstellen hin. Durch Starkregen und heftige Windböen wurde im Verlauf des Abends der Straßenverkehr und der ÖPNV stark beeinträchtigt und musste sogar für einige Stunden stillgelegt werden. Regionales Nach Brand von Schiff auf Senftenberger See: Spenden-Aktion läuft heiß! Auch einzelne tief gelegene Straßenbereich wie am Südkreuz der Autobahn, um den Bebelhof und am Hauptbahnhof mussten durch die Polizei aufgrund von Überflutungen komplett gesperrt werden. Aufgrund eines Wassereinbruchs wurde zudem die elektrische Anlage der Tiefgarage Magni im Braunschweiger Bohlweg beschädigt. Die Garage bleibt daher vorerst geschlossen. Auch zahlreiche Gebäude in der Innenstadt trugen durch die Wassermassen massive Schäden davon. Gegen 22 Uhr beruhigte sich die Lage in Braunschweig. Die Polizei registrierte 270 Einsätze in der Unwetter-Nacht. Eine genaue Angabe zum Gesamtschaden kann derzeit noch nicht gemacht werden.

Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa