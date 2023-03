Hundertjähriger Kalender sagt extreme Hitze für diesen Sommer voraus

Berlin - Geht es nach dieser traditionellen Wettervorhersage, droht uns im Sommer nichts Gutes: Der Hundertjährige Kalender sagt extreme Temperaturen voraus, die in Hitzewellen, Dürren und sogar Bränden gipfeln.

Der Hundertjährige Kalender sagt uns extreme Temperaturen im Sommer voraus. © Frank Rumpenhorst/ dpa

In nur drei Wochen, am 21. März, bricht laut einer der ältesten Wettervorhersagen Deutschlands das neue Jahr 2023 an. Es ist ein sogenanntes Mars-Jahr.



Laut Mauritius Knauer, der im 17. Jahrhundert die Zusammenstellung von Wettervorhersagen verfasste, sollen Mars-Jahre besonders heiß sein.



Einen Vorgeschmack auf ein heißes Jahr könnte bereits die außergewöhnlich milde Silvesternacht gegeben haben, die mit 20 Grad das neue Jahr einläutete.

Auch die vermehrt auftretenden Klimakatastrophen der letzten Jahre erinnern an die Prognosen des Oberfranken.