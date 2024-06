20 Liter pro Quadratmeter: Starkregen zieht wieder über Bayern

München - Die Wetterlage in Bayern wird nach den Unwettern der vergangenen Woche zwar weiter nass, aber nicht mehr zu dramatisch.

Auch wenn die Regenfälle nicht so stark werden, wie vor einigen Tagen, stellt die Situation trotzdem Probleme dar.

Abends könnten Wind und Hagel noch etwas intensiver werden. "In der Nacht zum Samstag in der Südhälfte Bayerns anfangs noch einzelne Schauer oder Gewitter. Sonst wechselnd bis gering bewölkt."

Bereits tagsüber seien schon "örtlich Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleiner Hagel und stürmische Böen um 70 Kilometern pro Stunde" möglich.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es vor allem wieder im Süden des Freistaats am Freitagabend vereinzelt erneut zu Gewittern und Starkregen kommen.

"Am Samstag am Vormittag noch freundlich. Im Süden bereits ab Mittag, in der Mitte Bayerns ab dem Nachmittag starke Gewitter, stellenweise auch kräftiger Starkregen wahrscheinlich", teilte der DWD mit.