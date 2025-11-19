Achtung Glättegefahr: Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee im Südwesten

Stuttgart - Ab Mittwochabend drückt Tief "Talat" feuchtkalte Polarluft nach Baden-Württemberg . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte und erheblichem Neuschnee, besonders in den Bergen.

Der DWD rechnet vielerorts mit rutschigen Straßen. © Silas Stein/dpa

Der Schneefall setzt ab dem Abend von Nordwesten her ein. Laut DWD müssen sich Autofahrer deshalb auf glatte Straßen und eine ungemütliche Nacht einstellen.

Es wird erwartet, dass bis Donnerstagvormittag oberhalb von 400 Metern verbreitet ein bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen.

Im Hochschwarzwald sind die Mengen deutlich höher, dort werden 10 bis 15 Zentimeter erwartet. In den Weststaulagen des Schwarzwalds können sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen.

Durch eine dünne Neuschneedecke oder überfrierende Nässe muss mit rutschigen Straßen gerechnet werden. Im Bergland oberhalb von 700 Metern herrscht zudem Dauerfrost bei bis zu Minus 2 Grad.