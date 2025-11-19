Handschuhe raus, Köln! Frostige Tage stehen in NRW an

Es wird richtig winterlich in Köln: Die nächsten Tage bringen Frost, ein bisschen Schnee und auch mal Regen.

Von Alina Eultgem

Köln - Brrr, es wird richtig winterlich in Köln! Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bringen die nächsten Tage Frost, ein bisschen Schnee und auch mal Regen.

Der Winter bricht über Köln herein. (Archivbild)
Der Winter bricht über Köln herein. (Archivbild)  © Roberto Pfeil/dpa

Am Mittwoch bleibt es grau und regnerisch, zwischendurch ist auch mal mit richtigen Schauern zu rechnen.

In den höheren Lagen gibt es sogar Schnee und Glätte und auch die Höchstwerte zeigen kalte Aussichten zwischen 2 und 7 Grad.

Nachts lockert es leicht auf und die Werte sinken auf zwischen 1 und -2 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter etwas freundlicher: mal Sonne, mal Wolken, und nur noch vereinzelt regnet es.

Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad und nachts gibt es verbreitet Frost. Wer also draußen unterwegs ist, sollte mit glatten Straßen rechnen.

In den nächsten Tagen ist in Köln und NRW Frost und Glätte angesagt. (Symbolbild)
In den nächsten Tagen ist in Köln und NRW Frost und Glätte angesagt. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Zum Start ins Wochenende wird es noch mal ruhiger. Der Freitag zeigt sich überwiegend trocken, mit einigen Sonnenstrahlen im Gepäck.

Die grauen Wolken verziehen sich aber noch nicht ganz und schenken uns Höchstwerte zwischen 0 und 5 Grad. Nachts wird es dann richtig kalt: Hier ist Frost angesagt, bei Werten zwischen -2 und -6 Grad.

