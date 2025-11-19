Handschuhe raus, Köln! Frostige Tage stehen in NRW an

Köln - Brrr, es wird richtig winterlich in Köln ! Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bringen die nächsten Tage Frost, ein bisschen Schnee und auch mal Regen.

Der Winter bricht über Köln herein. (Archivbild) © Roberto Pfeil/dpa

Am Mittwoch bleibt es grau und regnerisch, zwischendurch ist auch mal mit richtigen Schauern zu rechnen.

In den höheren Lagen gibt es sogar Schnee und Glätte und auch die Höchstwerte zeigen kalte Aussichten zwischen 2 und 7 Grad.

Nachts lockert es leicht auf und die Werte sinken auf zwischen 1 und -2 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter etwas freundlicher: mal Sonne, mal Wolken, und nur noch vereinzelt regnet es.

Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad und nachts gibt es verbreitet Frost. Wer also draußen unterwegs ist, sollte mit glatten Straßen rechnen.