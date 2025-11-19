Vorsicht Glatteis! Schnee und Kälte für Bayern zum Wochenende

München - Eiskratzer raus! Die Kälte hat Bayern nun fest im Griff. Auch zum Wochenende ist erneut mit Schneeregen und Glätte zu rechnen. Auf den Straßen heißt es daher: besonders vorsichtig fahren!

Auf Bayerns Straßen wird es glatt. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den kommenden Tagen erneut Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Bis Mittwochmorgen ist in Bayern mit leichtem bis mäßigem Frost zu rechnen, örtlich kann es durch Reif oder überfrierende Nässe glatt werden. Autofahrer sollten deshalb besonders langsam und aufmerksam unterwegs sein.

Tagsüber ist in den nördlichen Mittelgebirgen oberhalb von etwa 600 Metern mit 1 bis 5 Zentimetern Neuschnee zu rechnen.

In Altbayern und Schwaben zeigt sich hingegen häufig die Sonne, während es im nördlichen Franken gelegentlich schneit – in den tieferen Lagen eher als Regen. Es bleibt kalt bei maximal 0 bis 5 Grad.



In der Nacht zum Donnerstag ziehen Wolken auf, gefolgt von Schneeregen und entsprechender Glättegefahr. Am Main gehen die Temperaturen runter auf 2 Grad, im Chiemgau etwas kälter bis -5 Grad.