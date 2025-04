Am Wochenende war Winter und Sommer, in dieser Woche kommt der Frühling

Deutschland - Was war das für ein verrücktes Wochenendwetter! Während es sich am Freitagnachmittag vielerorts in der Sonne herrlich in kurzen Hosen und T-Shirts aushalten ließ, fielen die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag teils deutlich unter den Gefrierpunkt. Doch mit diesem Sommer-Winter-Wechsel ist jetzt Schluss: Die neue Woche fühlt sich wieder nach Frühling an.