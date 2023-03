31.03.2023 07:55 Aprilwetter verliert keine Zeit: Wochenende in Sachsen wird nass und ungemütlich

Von Janina Papst

Leipzig - Schlechte Nachrichten für alle Menschen in Sachsen, die auf einen frühlingshaften Start in den April gehofft hatten: Am Wochenende wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) leider eher ungemütlich. Regenschirme nicht vergessen! © Sebastian Gollnow/dpa Bereits der Freitag startet mit viel Regen, und besonders zum Nachmittag hin soll das Bild vor allem von starken Niederschlägen, vereinzelten Gewittern und stürmischen Böen geprägt sein. Zumindest die Höchstwerte von 14 bis 16 Grad (im Bergland bis zu 13 Grad) versprechen aber einige frühlingshafte Lichtblicke. Auch am Samstag sucht man im Freistaat vergeblich nach der Sonne am Horizont, stattdessen bleibt es bedeckt und regnerisch mit Temperaturen um die 14 Grad. In der Nacht ist im Bergland Vorsicht geboten: Hier könnte es laut DWD sogar gebietsweise Schnee geben, wenn die Werte unter den Gefrierpunkt sinken. Ein wenig Erleichterung gibt es am Sonntag, der ebenfalls wolkig und regnerisch starten, dann aber immer mehr aufklaren soll. Dafür sinken aber auch die Temperaturen auf gerade mal 5 Grad, im Bergland sogar auf -2 Grad. Nachts kommt es dann vor allem in Norden des Freistaats zu größeren Auflockerungen. In Sachsen wird es am Wochenende zwar mild, aber dafür nicht gerade frühlingshaft. © screenshot wetteronline.de Der Ausblick auf die neue Woche ist auch nicht gerade rosig: Am Montag bleibt es trotz vieler Wolken zwar trocken, allerdings werden die Werte wohl nicht über die 5 Grad-Marke steigen. Laut DWD ist es damit für die Jahreszeit eindeutig zu kalt.

Titelfoto: Montage Sebastian Gollnow/dpa ; Screenshot wetteronline.de