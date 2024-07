Unwetter mit Starkregen möglich: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Ein Tief südöstlich von Island sorgt für ungemütliches Wetter in Frankfurt und ganz Hessen : Gewitter und Starkregen drohen, sogar Unwetter sind möglich!

In der Nacht zu Samstag halten die DWD-Meteorologen sogar bis zu 35 Liter pro Quadratmeter "in wenigen Stunden" für wahrscheinlich. "Vereinzelt Unwetter mit Mengen um 50 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen", fügte ein Sprecher hinzu.

Im weiteren Tagesverlauf nimmt die Drastik des drohenden Starkregens dann zu: Am Freitagabend seien bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich.

Dabei drohten bis zu 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in einer Stunde. Stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 65 Kilometern in der Stunde seien ebenfalls möglich.

Bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 26 Grad könne es am heutigen Freitag den ganzen Tag über zu Schauern und Regen im Bundesland kommen, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

Der Montag in Frankfurt und Hessen soll komplett niederschlagsfrei bleiben, sagen der DWD und Wetteronline.de (Grafik) voraus. © Montage: 123RF/scanrail, Screenshot/Wetteronline.de

Auch am morgigen Samstag soll die Wetterlage in Hessen bei Spitzentemperaturen zwischen 25 und 28 Grad regnerisch sein. Insbesondere am Samstagnachmittag sei mit gewittrig verstärktem Regen zu rechnen. "Stellenweise Starkregen möglich", ergänzte der Sprecher.

Am Sonntagmorgen soll der Regen dann nach Südosten abziehen. Im weiteren Tagesverlauf werden die Wolken über dem Bundesland wahrscheinlich auflockern. "Meist niederschlagsfrei", hieß es weiter.

Die Höchsttemperaturen sollen bei 23 bis 27 Grad liegen.

Der Montag in Hessen wird der Prognose nach bei 27 bis 30 Grad in der Spitze sogar komplett niederschlagsfrei bleiben.

Die kommenden Nächte werden der DWD-Vorhersage nach eher kühl: In der Nacht zu Samstag werden Tiefstwerte zwischen 18 und 14 Grad erwartet, in der Nacht zu Sonntag 16 bis 12 Grad, in der Nacht zu Montag 12 bis 8 Grad.