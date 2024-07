Frust und Freude in Bayern! So wird das Wetter heute und bis Sonntag

München - Mit dem Wochenende im Blick laufen bei vielen die Planungen für die letzten Arbeitstage der Woche und vor allem die freie Zeit auf Hochtouren. Eine entscheidende Frage lautet: Spielt das Wetter in München und Bayern mit?

Das Wetter in München und Bayern zeigt von Donnerstag bis Sonntag mehrere Gesichter. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Jens Kalaene/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am heutigen Donnerstag hat laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Sonne im Tagesverlauf das Sagen am Himmel. Nur gelegentlich wird diese den Meteorologen zufolge von flachen Quellwolken oder wenigen hohen Wolkenfeldern kurz verdeckt.

Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad in Hochfranken und bis zu 28 Grad im Regensburger Raum. Ein schwacher bis mäßiger Wind aus meist nördlichen Richtungen rundet das freundliche Gesamtbild ab.

Am Freitag bleibt es bei einem schwachen Wind zwar mit 23 bis 29 Grad warm im Freistaat, im Norden wird es laut den Experten allerdings wolkig oder stark bewölkt. Es kann gebietsweise regnen.

Im Süden haben die Menschen in Bayern mehr Glück. Hier darf sich über mehr Sonnenstunden gefreut werden - und es bleibt zum Start ins Wochenende fast überall trocken.

Kleiner Wermutstropfen: In den Alpen herrscht am Nachmittag und in den Abendstunden ein geringes Gewitterrisiko.