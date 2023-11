Auch die neue Woche startet ungemütlich: Warnung vor Sturmböen im Freistaat

Für Thüringen wird am Montag vor Sturmböen gewarnt. © TAG24/Carsten Jentzsch

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, weht der Wind am heutigen Montag mäßig bis frisch aus Südwest. Der Wetterdienst wies auf Windböen, lokal Sturmböen mit 50 bis 70 km/h, in exponierten Mittelgebirgslagen bis 85 km/h hin.

Am späten Nachmittag soll der Wind verbreitet abnehmen. In der Nacht auf Dienstag ist dann lediglich noch in Kammlagen mit Sturmböen bis 75 km/h zu rechnen.

Ansonsten sieht das Programm den Prognosen zufolge am Montag so aus: Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf wechselnd bewölkt, kaum Schauer. Am Abend von Westen her wieder zunehmende Bewölkung und einzelne Schauer. Höchstwerte: 11 bis 14, im Bergland 6 bis 11 Grad.

Für diejenigen, die es in Sachen Herbst eher trocken und sonnig mögen, geben die Prognosen für Dienstag und Mittwoch Anlass zur Hoffnung.