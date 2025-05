20.05.2025 07:17 Auf dieses Wetter müsst Ihr Euch von heute bis zum Wochenende in Bayern einstellen

Die Sonne hat am Dienstag zwar in einem Streifen von Mittelfranken bis Niederbayern das Sagen, in den Alpen kann es aber krachen. Die Tendenz? Nicht erfreulich!

Von Jan Höfling

München - Die Sonne hat am Dienstag zwar vor allem in einem Streifen von Mittelfranken bis Niederbayern das Sagen, in den Alpen kann es allerdings richtig krachen. Die Wetter-Tendenz bis zum Wochenende fällt wenig erfreulich aus. Das Wetter in München und großen Teilen des restlichen Freistaats sorgt in den nächsten Tagen für wenig Freude. © Montage: Boris Roessler/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dürfen sich die Menschen im Freistaat im Laufe des Tages zwar auf Höchstwerte von bis zu 24 Grad an der Donau freuen, vielerorts trüben jedoch nach und nach dichtere oder kompaktere Wolken die Laune. Ein schwacher bis mäßiger Nord- bis Nordostwind rundet den Wetterexperten zufolge das Bild ab. Am Mittwoch geht es dann bereits spürbar bergab. Wetter Deutschland Der Mai liefert uns Aprilwetter: So wird der Wochenstart in Sachsen Die Temperaturen pendeln sich zwar nochmals zwischen 17 und 24 Grad ein und auch die Sonne lässt sich zunächst in Teilen Bayerns blicken, allerdings nimmt zunehmend die Bewölkung zu. Die Folge: Gebietsweise muss in der zweiten Hälfte des Tages bei einem auffrischenden, in Böen teils starken Wind aus West bis Nordwest mit Regen, Schauern und vereinzelten Gewittern gerechnet werden. Wettervorhersage für München und Bayern: So wird das Wetter im Freistaat am Donnerstag und Freitag In München und Bayern wird es in dieser Woche mitunter richtig nass. © Sven Hoppe/dpa Besonders in der Südhälfte des Freistaats hält sich laut den Meteorologen am Donnerstag verbreiteter und länger anhaltender Regen. Im Norden bleibt es hingegen meist trocken - und es sind sogar größere Lücken zwischen den Wolkenfeldern auszumachen. Es weht ein mäßiger bis frischer Nordwestwind, der teilweise stark böig ausfallen kann. Das Quecksilber steigt lediglich noch auf 13 bis maximal 19 Grad.

Und auch am Freitag fallen die Höchstwerte weiter. Wetter Deutschland Milde Woche für Sachsen-Anhalt: Ein Tag verspricht Sommergefühle Geradezu kühle zwölf bis 16 Grad werden erreicht. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In Südbayern dominieren Wolken am Himmel, im südlichen Alpenvorland fällt zeitweise Regen. Sonst kommt es zum Start in das Wochenende bei einem Mix aus Sonne und Wolken nur gelegentlich zu Schauern.

Titelfoto: Montage: Boris Roessler/dpa, Screenshot/Wetteronline.de