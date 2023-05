Bauernregeln rund ums Wetter: Wer hat Angst vor der kalten Sophie?

Deutschland - Gärtner bangen jedes Jahr: Wird es - wie so manche Bauernweisheit prophezeit - an den Eisheiligen noch Frost geben? Oder werden die Hundstage unerträglich heiß? Ob Bauernweisheiten zutreffen oder nicht, scheint ein wahres Glücksspiel zu sein. Doch immerhin: Sie bauen auf Erfahrungen aus mehreren Jahrhunderten auf. Wie zutreffend sind sie also?