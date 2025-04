Berlin und Brandenburg: Wechselhaft, aber warm zum Wochenbeginn

Berlin - Wechseln sich am Montag noch Sonne und Wolken ab, wird es im Laufe der kommenden Tage immer wärmer in Berlin und Brandenburg .

Am Montag wechseln sich in der Hauptstadtregion Sonne, Regen und Wolken ab.

Am Mittag und am Nachmittag kann es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von der Prignitz bis in die Uckermark und zum Oderbruch einzelne Schauer geben. Bei schwachem Wind liegen die Höchstwerte bei 19 bis 22 Grad.



In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich auf 12 bis 8 Grad ab. Bei wolkigem bis gering bewölkten Himmel bleibt es trocken.

Am Dienstag zieht es sich wieder etwas zu und ab dem Nachmittag kann es zeit- und gebietsweise etwas Regen geben. Bei 20 bis 23 Grad wird es recht windig, zeitweise sind Windböen angesagt.

Auch in der Nacht auf Mittwoch besteht die Möglichkeit, dass es regnet. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 10 Grad. Wolken und Wind gehen gegen Morgen zurück.