Beschert polare Luft Berlin und Brandenburg etwa weiße Weihnachten?

Auch die Nacht zum Dienstag bleibt stark bewölkt. Nur lokal kommt es zu Auflockerungen bei nachlassenden Schauern. Die Tiefstwerte betragen zwischen drei Grad an der Grenze zu Sachsen-Anhalt und minus ein Grad in der Uckermark. In Bodennähe kommt es vermehrt zu Frost und es wird örtlich mit Glätte gerechnet.

Der heutige Montag zeigt sich bewölkt, wobei am Morgen vor allem in Westbrandenburg vorübergehender Schneefall erwartet wird, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Das Schneefallrisiko in Berlin und Brandenburg ist niedrig. © Screenshot/wetter.de (Bildmontage)

Der Dienstag (Heiligabend) startet gebietsweise neblig-trüb. Gelegentlich kann die Sonne durchblitzen und es soll bei drei bis fünf Grad meist trocken bleiben.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen die Wolken immer dichter zusammen, sodass gegen Morgen von Nordwesten her etwas Regen fallen kann bei einer Tiefsttemperatur zwischen ein Grad in der Prignitz und minus drei Grad in der Niederlausitz. In Bodennähe wird es frostig.

Am Mittwoch (erster Weihnachtsfeiertag) geht es wolkenverhangen weiter mit vereinzeltem Sprühregen oder leichtem Regen. Die Temperaturen betragen zwischen vier und sechs Grad.

Dunst, Nebel und Hochnebel haben die Nacht zum Donnerstag im Griff. Dabei soll es überwiegend trocken bleiben bei Tiefstwerten von vier bis null Grad. Bodenfrost wird erwartet.

Ebenso nebelig-trüb aber vorwiegend ohne Regen oder Schnee wird der Donnerstag (zweiter Weihnachtsfeiertag) bei Höchstwerten zwischen fünf und sieben Grad.