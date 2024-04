Bis zu 29 Grad: Diese Woche kommt der Sommer nach Sachsen!

Leipzig - Der Mai steht vor der Tür und die Wetteraussichten in Sachsen könnten nicht besser sein. Ab Dienstag wird es ordentlich warm im Freistaat. Auch den Feiertag können wir voraussichtlich bei bestem Wetter genießen.

Schon am Freitag vergangener Woche hatte sich die Wolkendecke aufgelöst und das Thermometer war mächtig nach oben geklettert. Dieser Trend hält auch diese Woche an. Zwischen einem Tief im Westen und einem Hoch über dem Osten Europas gelangt mit einer südlichen Strömung relativ warme Luft nach Sachsen.

27 Grad sagt die Wetterkarte für Dienstag voraus. Örtlich sollen es sogar bis zu 29 Grad werden. Und auch am Feiertage bekommen wir jede Menge Sonne und sommerliche Temperaturen. © Montage: Hendrik Schmidt/dpa + Screenshot/wetteronline.de

Lediglich zum Wochenstart wird es nochmal überwiegend wolkig mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad, 16 bis 20 Grad im Bergland. Niederschläge bleiben meist aus. Dazu weht ein schwacher Wind aus Nordosten.

In der Nacht klart es langsam auf und es wird nur noch gering bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 12 und 7 Grad.

Schon am Dienstag gibt es dann Sonne satt und sommerliche Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad, 19 bis 26 Grad im Berglang. Östlich der Elbe können Windböen auftreten. Ansonsten macht sich der Wind nur schwach, östlich mäßig, bemerkbar.

Den "Tanz in den Mai" und die Walpurgisnacht in der Nacht zu Mittwoch könnt ihr ohne Niederschläge bei Temperaturen zwischen 15 und - örtlich - acht Grad begehen. Lediglich in der Oberlausitz ist weiterhin mit Windböen zu rechnen.