08.04.2024 08:17 Bis zu 29 Grad: Es bleibt sommerlich warm, doch wie lange noch?

Nach den hohen Temperaturen am Wochenende bleibt es auch am Montag weiterhin warm und heiß. Am Mittwoch wendet sich das Blatt jedoch wieder.

Von Benjamin Richter

Deutschland - Nach den hohen Temperaturen am Wochenende bleibt es auch am Montag in weiten Teilen des Landes weiterhin warm und heiß. Zur Wochenmitte wendet sich das Blatt jedoch wieder. Ausflügler genießen die sommerlichen Temperaturen am Ufer des Hopfensees in Bayern. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts startet die Woche mit reichlich Sonne und Temperaturen von 24 bis 29 Grad. Nur in der Nordwesthälfte Deutschlands sind mit 16 bis 23 Grad etwas niedrigere Temperaturen sowie viele Wolken absehbar. Tagsüber sind dort auch Regenschauer möglich. Am Abend kann man sich im Nordwesten auf teils kräftige Schauer und Gewitter einstellen. Wetter Deutschland Es bleibt ungewöhnlich warm in Sachsen - bis zur Mitte der Woche Im Rest des Landes bleibt es hingegen weitgehend trocken. Schwacher bis mäßiger Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen. Nur auf den Alpengipfeln muss man mit Sturmböen rechnen. Der Saharastaub schwächt sich etwas ab, trübt aber weiterhin den Sonnenschein und sorgt für teils dichtere Wolken. In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen auf 7 bis 15 Grad. Es bleibt größtenteils gering bewölkt oder klar und trocken. Nur im Norden sind nachts vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter zu erwarten. In der Westhälfte ziehen mehr Wolken auf, gebietsweise ist auch Regen möglich. Am Montag ist deutschlandweit mit Temperaturen von 16 bis 29 Grad zu rechnen. © Wetteronline.de Sommerlicher Wochenstart, doch ab Mittwoch wird es wieder kalt Im Osten bleibt es nachts gering bewölkt und niederschlagsfrei. In manchen Regionen sowie auch im Südosten ist schwacher Wind möglich. Bereits ab Dienstag schwächen sich die Temperaturen wieder ab, dann sind nur noch Höchstwerte von 19 Grad zu erwarten. Ab Mittwoch wird es durch eine Kaltfront bundesweit kühler. Tagsüber wechseln sich dann Sonne, Wolken und gelegentliche Regentropfen ab - bei deutlich niedrigeren Temperaturen von 11 bis 16 Grad. Der Temperatursturz wird voraussichtlich auch in den darauffolgenden Tagen weiter anhalten. Auch am Donnerstag und Freitag ist demnach mit eher kaltem Wetter bei zunehmender Bewölkung und Regen zu rechnen.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, wetteronline.de