Bis zu 48 Grad im Sommer! Experten warnen vor massiven Hitzewellen in Deutschland

Teilweise ausgetrocknetes Flussbett des Rheins im Sommer 2022 in Düsseldorf. © INA FASSBENDER / AFP

In der Studie der Europäischen Umweltagentur (EUA) zeichnen Klima- und Wetterexperten ein düsteres Szenario, auf dessen Auswirkungen der europäische Kontinent nicht vorbereitet zu sein scheint.

So kämen in bestimmten Regionen gleich mehrere Klimarisiken zusammen - etwa in Südeuropa, wo Hitze und Wasserknappheit jetzt schon spürbar sind und wo in Zukunft noch intensivere Waldbrände drohen.

Die Folgen für die Bewohner der Region liegen auf der Hand: Die Arbeit im Freien wird schwieriger, Landwirte müssen mit höheren Ernteverlusten rechnen und auch die Gesundheit wird stärker beeinträchtigt.

Wie die Sendung "BR24" unter Bezugnahme auf die Studie berichtet, steigen die Temperaturen in Europa gerade doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt.

Das hat auch Auswirkungen auf Deutschland: Länger anhaltende Hitzewellen sowie Waldbrände und Überschwemmungen werden immer wahrscheinlicher. Bis zu 48 Grad könnten es bereits in diesem Sommer hierzulande werden.