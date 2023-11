Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee: Frost und Glätte kommen über Bayern

München - Je weiter oben, desto weniger Grün. So könnte man die Wettersituation in den kommenden Tagen in Bayern zusammenfassen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt die Autofahrer in Bayern vor Glatteis durch Schneefall und überfrierende Nässe. © Lino Mirgeler/dpa

Schnee, Frost und Glätte halten im Freistaat Einkehr. Der Winter macht sich immer mehr bemerkbar.

Das Quecksilber klettert zu Wochenbeginn laut Deutschen Wetterdienst (DWD) höchstens bis zur 7-Grad-Marke.

In den höheren Lagen in Franken in der Oberpfalz können bis zu zehn Zentimeter Neuschnee den Boden bedecken.

In tieferen Lagen kommen die Flocken als Regentropfen an. Besonders in der Osthälfte und in Alpen-Nähe muss man bei minus zwei Grad in der Nacht mit Schnee und überfrierender Nässe rechnen.

"Am Dienstag verbreitet Regen und Schnee, im Tagesverlauf von Nordwesten her wieder bis in tiefe Lagen fallende Schneefallgrenze", teilt der Wetterdienst mit. "Gegen Abend im nördlichen Franken kurze Auflockerungen und nur noch einzelne Schneeschauer."