Blitze in Bayern: Deshalb krachte es 2025 extrem selten

München/Wien - In Bayern hat es 2025 außergewöhnlich selten geblitzt. 30.096 Erdblitze zählte der Informationsdienst Aldis/Blids im Jahresverlauf. Das waren nur etwas mehr als halb so viele wie im Vorjahr, als das Sensornetzwerk der in Österreich ansässigen Experten 56.664 Einschläge registrierte.

Blitze brauchen feuchte Luft. Das gab 2025 in Bayern aber vergleichsweise selten. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Auch in bis 2005 zurückreichenden Daten von Aldis/Blids findet sich kein Jahr, in dem es auch nur annähernd so wenige Blitze gab wie im vergangenen. Noch am nächsten kommt 2022 mit 40.295. In den Jahren 2021 und früher sind Überschätzungen der Blitzzahlen möglich und Vergleiche daher schwierig, sie weisen allerdings ebenfalls sehr viel höhere Werte zwischen gut 45.000 und mehr als 150.000 Blitzen auf.



Doch warum war 2025 so blitzarm? Wetter ist komplex, die Antwort also vielschichtig, doch ein wichtiger Effekt ist relativ klar: In den meisten Monaten war es schlicht zu trocken.

Damit fehlte also relativ oft eine der zentralen Zutaten für Blitze: Für Gewitter brauche man feuchte und energiereiche Luftmassen, erklärt Tanja Egerer vom DWD, zudem große Temperaturunterschiede zwischen oben und unten und einen Hebungsimpuls, der dafür sorgt, dass die Luft vom Boden nach oben kommt. Letzteres kann beispielsweise ein Gebirge, Hitze am Boden oder auch ein Impuls aus höheren Luftschichten sein. "Oft geht es um die Mittagszeit im Bergland mit Gewittern los, die dann abhängig von den Strömungsverhältnissen ins Umland ziehen", erklärt die Meteorologin.

Da wundert es kaum, dass in der Vergangenheit oft Landkreise am Alpenrand besonders hohe Blitzdichten aufwiesen. Und es erklärt - neben der Größe des Freistaats - auch, warum in Bayern sehr viel mehr Blitze gezählt wurden als in anderen Bundesländern.

Ein Spitzenplatz, den der Freistaat seit mindestens zwei Jahrzehnten hält. Auf Platz zwei der Blitzstatistik folgt Baden-Württemberg mit etwas weniger als 14.813 Blitzen vor Nordrhein-Westfalen mit 11.057.