Neuschnee und Glätte: Wann kommt endlich der Frühling nach Sachsen?
Dresden - Mittlerweile dürfte sich auch der größte Winter-Fan langsam denken: Es reicht langsam! Erneut hat Sachsen Neuschnee abbekommen, vielerorts wurde es glatt, anderswo stapfen die Bürger durch nervigen Matsch. Da kommt bei den meisten wohl die Frage auf: Wann zieht endlich der Frühling im Freistaat ein?
Nur so viel vorweg: Wir müssen uns noch etwas gedulden!
Zunächst hat nämlich ein Tief, was über uns Richtung Polen zieht, noch eine Ladung kältere Luft im Gepäck. Konkret bedeutet das Schnee und Glätte.
In den tieferen Lagen rechnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch mit drei Zentimetern Neuschnee, im Erzgebirge können sogar 10 Zentimeter fallen.
Sollte die vorhandene Restnässe in der Nacht zum Donnerstag gefrieren, droht auf Straßen und Gehwegen Glätte.
Auf dem Fichtelberg kann es Sturmböen geben. Dort pfeift der Wind mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde.
Dazu soll es kalt bleiben: Die Höchstwerte liegen am Mittwoch gerade einmal zwischen 0 und 2 Grad, im Bergland sinken die Temperaturen auf etwa -1 Grad.
(Zaghafte) Frühlingsgefühle erst am Wochenende
In der Nacht zum Donnerstag macht der Schnee zunächst eine Pause. Es soll überwiegend trocken bleiben. Dafür wird es mit -4 Grad bis zu -8 allerdings wieder eisig.
Der Donnerstag selbst zeigt sich wolkig, in Richtung Vogtland kann es wieder Schnee geben. Im Erzgebirge und auf dem Fichtelberg werden Böen und Schneeverwehungen erwartet.
Im Bergland kann das Quecksilber dann bis zu -13 Grad anzeigen, in tieferen Lagen rechnet man mit Temperaturen zwischen -6 und -9 Grad.
Wer sich nach dem Frühling sehnt, könnte am Samstag zumindest ansatzweise etwas davon spüren. Laut DWD darf man sich auf Höchstwerte von 11 Grad freuen.
Beim Spaziergang wird man dann allerdings wahrscheinlich von oben nass - der Samstag zeigt sich wohl bedeckt und regnerisch. Zumindest ist es aber endlich etwas milder!
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Wetteronline.de, Stefan Puchner/dpa, Sebastian Kahnert/dpa