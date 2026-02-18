Neuschnee und Glätte: Wann kommt endlich der Frühling nach Sachsen?

Dresden - Mittlerweile dürfte sich auch der größte Winter-Fan langsam denken: Es reicht langsam! Erneut hat Sachsen Neuschnee abbekommen, vielerorts wurde es glatt, anderswo stapfen die Bürger durch nervigen Matsch. Da kommt bei den meisten wohl die Frage auf: Wann zieht endlich der Frühling im Freistaat ein?

Am Donnerstag wird gebietsweise bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. © Bildmontage/Screenshot/Wetteronline.de, Stefan Puchner/dpa

Nur so viel vorweg: Wir müssen uns noch etwas gedulden!

Zunächst hat nämlich ein Tief, was über uns Richtung Polen zieht, noch eine Ladung kältere Luft im Gepäck. Konkret bedeutet das Schnee und Glätte.

In den tieferen Lagen rechnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch mit drei Zentimetern Neuschnee, im Erzgebirge können sogar 10 Zentimeter fallen.

Sollte die vorhandene Restnässe in der Nacht zum Donnerstag gefrieren, droht auf Straßen und Gehwegen Glätte.

Auf dem Fichtelberg kann es Sturmböen geben. Dort pfeift der Wind mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde.

Dazu soll es kalt bleiben: Die Höchstwerte liegen am Mittwoch gerade einmal zwischen 0 und 2 Grad, im Bergland sinken die Temperaturen auf etwa -1 Grad.