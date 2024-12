Darauf hat in Thüringen offenbar selbst der Nikolaus keinen Einfluss!

Erfurt - Dass der Nikolaus die Stiefel von Kindern füllt, wissen die Jüngsten im Freistaat ganz genau! Ob er am Freitag wohl auch für Rodelausflüge - sowohl im Berg- als auch im Tiefland - sorgt?

Für Rodelausflüge zum Nikolaustag 2024 sieht es nicht so gut aus. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Ein Rodelausflug wäre zum Nikolaustag wohl die absolute Krönung, doch die Wetter-Prognosen für Thüringen sehen hierfür - Stand Mittwochnachmittag - nicht sonderlich gut aus. Wie ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) TAG24 mitteilte, werde man es wohl mit 8 bis 9 Grad zu tun bekommen. Also deutlich über null!

Der Vorhersage für Thüringen war am Nachmittag auf der Seite des DWD für Freitag zudem "rasch nach Osten abziehender Regen und nachfolgend auflockernde Bewölkung" zu entnehmen.

Und in den Hochlagen? Laut DWD eingangs der Nacht zum Freitag Werte bis -3 Grad und von Westen einsetzender Schneefall mit einigen Zentimetern Neuschnee. Jedoch ging aus den Angaben am Nachmittag auch eine rasch ansteigende Schneefallgrenze und Übergang in Regen hervor.

Tagsüber werden es dann nach Angaben des Experten selbst in den Kamm- und Gipfellagen womöglich nur knapp über 0 Grad. Ob es dann für einen Rodelausflug reicht, wie man ihn sich vorstellt? Vermutlich nicht.